Il calciomercato bianconero prende forma: la dirigenza juventina torna a pensare ad un vecchio obiettivo, suggestiva ipotesi di scambio con Bernardeschi

La Juventus riparte da Allegri ed in attesa di riunirsi per il prossimo ritiro, con l’Europeo sullo sfondo, pensa alle imminenti operazioni di calciomercato. Numerose le piste seguite dalla dirigenza torinese con una in particolare, già ‘battuta’ in passato’, che rischia di tornare prepotentemente di moda per la mediana di Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore la Juventus starebbe tornando a pensare ad un vecchio obiettivo della dirigenza juventina. Si tratta di Corentin Tolisso, in scadenza nel 2022 con il Bayern Monaco e che con ogni probabilità lascerà i tedeschi dopo l’Europeo con la Francia. L’idea della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di tentare uno scambio con Bernardeschi, anche lui in scadenza tra dodici mesi, valutato 20 milioni. La valutazione che il Bayern Monaco fa di Tolisso è tuttavia leggermente superiore e la società tedesca non è interessata all’ex esterno della Fiorentina.

Calciomercato Juventus, scambio per Tolisso: c’è Bernardeschi

Per lasciar partire Corentin Tolisso servirà un’offerta cash di almeno 25-30 milioni di euro: Bernardeschi non rientrerebbe nei piani del club bavarese per la stagione 2021/22. Nell’ultima stagione con il Bayern Monaco Tolisso ha collezionato 24 presenze tra Bundesliga e coppe, con 3 reti all’attivo.

Bottino differente quello di Bernardeschi che, visto anche lo scarso feeling con Pirlo, nonostante le 39 apparizioni non è mai andato a segno nell’intera stagione con la Juventus, con soli 3 assist vincenti.

Situazione dunque in divenire, la Juventus torna a pensare a Tolisso e valuta l’inserimento di Bernardeschi nella trattativa: il Bayern non intende fare sconti, Bernardeschi non rientra nei piani del club tedesco.