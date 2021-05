CMWEB | Calciomercato Juventus e Inter, offerto Boateng: cifre e dettagli

Jerome Boateng dopo dieci anni lascia il Bayern Monaco. Il tedesco proposto a Juventus ed Inter: le ultime

Una nuova tappa della carriera di Jerome Boateng potrebbe essere in Italia. Il gigante tedesco ha infatti annunciato nelle scorse ore l’addio al Bayern Monaco dopo ben dieci stagioni in Germania e, a quasi 33 anni, firmerà quello che verosimilmente sarà l’ultimo importante contratto della sua carriera. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercatoweb.it, l’agente del difensore Fali Ramadani avrebbe proposto il cartellino di Boateng a Inter e Juventus. Per entrambi i club italiani l’ostacolo maggiore sarebbe l’ingaggio, attualmente di 5,5 milioni in Germania.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, mega scambio con Guardiola | Addio anche a Dybala!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’ex Inter per Ronaldo | Contromossa Agnelli

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Boateng: le cifre

Boateng, però, al momento ne richiederebbe ‘solo’ 4 all’anno. Per l’Inter di Conte il centrale ex Manchester City non sarebbe una scelta primaria visto che, tatticamente, non rappresenta il profilo ideale per la difesa a tre disegnata dall’allenatore pugliese. La Juventus, invece, vuole svecchiare la rosa specialmente in difesa ed il profilo di Boateng non alletta particolarmente la ‘Vecchia Signora’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per il futuro di Boateng, dunque, occhio alla Premier League ma non solo. Il cartellino di Boateng è stato offerto anche all’Atletico Madrid di Simeone ed in MLS, dove il 32enne amerebbe chiudere la carriera da professionista.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Conte fa tremare Zhang | Sostituto dalla Liga

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo dalla Francia | Superato il Barcellona

Situazione dunque in divenire. In questa stagione con il Bayern Monaco, Boateng ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, con 2 reti ed 1 assist vincente.

Raffaele Amato