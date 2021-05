Juventus che lavora alla prossima stagione e mette la freccia per il sorpasso al Barcellona: colpo dalla Francia più vicino

Un finale di stagione al cardiopalma per la Juventus, di quelli che non si vivevano da anni in casa bianconera. Infatti domani bisognerà vincere contro il Bologna e sperare che almeno una tra Napoli e Milan non riesca a conquistare i tre punti contro Verona e Atalanta. Intanto però non si può perdere tempo e i bianconeri stanno già lavorando alla prossima sessione di calciomercato.

Infatti la società juventina ha messo nel mirino da tempo l’attaccante del Lione, Memphis Depay, che a fine giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club francese. Su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Barcellona, ma la Juventus avrebbe qualcosa in più.

Calciomercato Juventus, niente Barcellona per Depay: i bianconeri superano i catalani

Si inizia a infiammare la prossima sessione di calciomercato estiva. Sono diversi i top player che a fine giugno vedranno scadere il proprio contratto con i club d’appartenenza, e tra questi c’è anche Memphis Depay, attaccante del Lione che in questa stagione ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno 22 gol e 10 assist.

Sulle sue tracce c’è da tempo il Barcellona, squadra che sembrava vicinissima all’olandese, ma a rovinare i piani catalani ci sarebbe la Juventus. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i bianconeri avrebbero al momento avanzato l’offerta migliore per l’acquisto di Depay, superando anche il Barcellona, che avrebbe già un’intesa col calciatore ma che senza Koeman in panchina non convincerebbe l’attaccante olandese. Dunque Juventus che potrebbe chiudere il primo colpaccio per la prossima stagione.