In conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus, ha parlato il mister bianconero Andrea Pirlo: anche Ronaldo al centro dei discorsi

90′ contro il Bologna per continuare a sperare nell’accesso alla prossima Champions League, Milan permettendo. La Juventus si gode l’ottimo finale di stagione e, dopo aver battuto l’Atalanta in finale di Coppa Italia, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa. Si comincia proprio dalla squadra allenata da Mihajlovic: “Giocano a calcio, creano tante occasioni da rete. Sarà complicata come all’andata ma le vittorie aiutano e c’è adrenalina”. L’allenatore della Juventus ha poi detto la sua sulla permanenza alla guida della ‘Vecchia Signora’ anche per il 2021/22. Pirlo torna a ripeterlo: “Io mi riconfermerei, non penso che la società decida in base all’esito della gara di domani, la valutazione penso che riguardi l’intero percorso fatto in stagione. Io ho voglia di lavorare con questa squadra e società, di continuare. Sono esigente e vincente perchè lo ero da calciatore e vorrei ripeterlo in panchina”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo demolito | “È un peso!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, attacco a Ronaldo | “Non vale quanto guadagna”

Calciomercato Juventus, Pirlo si sbilancia su Ronaldo: l’annuncio

Il tecnico Juventino torna poi ad esprimersi sul futuro di Cristiano Ronaldo, a più riprese accostato all’addio alla Torino bianconera nel prossimo calciomercato estivo, con un anno d’anticipo sul contratto in scadenza nel giugno 2022.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Io lo vedo ancora in bianconero, concentrato. Lo ha dimostrato anche l’altra sera, voleva vincere a tutti i costi la Coppa Italia. È concentrato solo per domani, per il resto ci sarà tempo per parlarne”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Zidane vuole tre top | Spesa da urlo: ecco come

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio in panchina | Arriva l’annuncio ufficiale

In questa stagione con la maglia della Juventus, tra campionato e coppe, Cristiano Ronaldo ha segnato 36 gol, firmando 4 assist in 44 presenze.