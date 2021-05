L’Inter potrebbe dire addio a Lautaro Martinez in vista della prossima stagione: occhio al super affare con la big spagnola

Scudetto in parte amaro per l’Inter. I nerazzurri non hanno fatto in tempo a portare a casa questo fantastico e importantissimo traguardo, che già sono iniziate le preoccupazioni per il futuro del progetto. I problemi finanziari potrebbero dare vita ad importanti sacrifici e occhio, a tal proposito, al futuro di Lautaro Martinez. Secondo l’indiscrezione lanciata da ‘Marca’, l’agente dell’argentino Alejandro Camano avrebbe incontrato in settimana i dirigenti di Real Madrid e Atletico Madrid. Ancora nessuna offerta per il centravanti, ma l’interesse pare concreto. I ‘Colchoneros’, in particolare, potrebbero sviluppare una super proposta in sede di calciomercato che riguarderebbe anche la Juventus. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, rivoluzione Inter: triplo addio | Svolta Conte!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio vicino: fissato il prezzo | C’è la controfferta

Calciomercato Inter, maxi affare per Lautaro: assalto Atletico Madrid

Il club guidato da Simeone è in attesa di conoscere il futuro di Luis Suarez. Nel frattempo, gli spagnoli si guardano intorno e sondano il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Lautaro Martinez. I biancorossi non hanno molta disponibilità economica e possono offrire solo uno scambio due per uno senza la parte cash. Potrebbe pensare di inserire nell’affare i cartellini di Morata e Renan Lodi.

Il primo può non essere riconfermato dalla Juventus, sia per quanto riguarda il riscatto (fissato a 45 milioni di euro per quest’estate), sia per il rinnovo dell’attuale prestito in scadenza a giugno. Insieme al brasiliano – il cui accordo termina a giugno 2025 – si arriverebbe a un valore complessivo di circa 78 milioni di euro. L’Inter farà il possibile per trattenere uno dei suoi maggiori punti di forza, ma di fronte a una proposta di tale portata potrebbe vacillare. Lautaro Martinez in bilico, staremo a vedere quale sarà il suo futuro.