L’Inter può cambiare drasticamente in vista della prossima stagione: rivoluzione possibile, ‘rischio’ Conte

La trionfale cavalcata stagionale che ha portato al 19esimo scudetto della storia nerazzurra può rappresentare un punto sull’attuale progetto che porterebbe tre addii clamorosi in casa Inter. Il club di Steven Zhang può quindi cambiare volto già nelle prossime settimane, con il calciomercato estivo all’insegna di una vera e propria rivoluzione. È questo lo scenario dipinto da ‘Il Corriere dello Sport’ che sottolinea come in casa nerazzurra i cambiamenti potrebbero essere tanti e incisivi sull’attuale progetto tecnico. Non soltanto la squadra, con i pilastri nerazzurri tra i desideri dei top club europei. La fine di un ciclo, con Conte e non solo, che potrebbero cambiare aria durante l’estate: ecco il possibile scenario.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, addio vicino: fissato il prezzo | C’è la controfferta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il big incanta Guardiola | Tentativo da 55 milioni

Calciomercato Inter, non solo Conte: altri due addii possibili

Non riguarderebbe solo Conte la rivoluzione nerazzurra che, dal prossimo luglio, rischia di prendere corpo stravolgendo l’organigramma dell’Inter. Con Conte ai saluti possono salutare anche Piero Ausilio e Beppe Marotta, coloro che hanno costruito l’attuale rosa campione d’Italia.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I due dirigenti rimangono in scadenza il 30 giugno 2022 e, con Conte altrove, rischiano di cambiare aria dicendo addio all’Inter. L’addio di Conte può quindi rappresentare il preludio ad un vero e proprio cambio di pelle per la società meneghina.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, beffa di Inzaghi | Si ‘porta via’ Milinkovic

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Perisic nello scambio col PSG | “Vuole andare via!”

Situazione in divenire, dunque: Conte in bilico, con Marotta ed Ausilio che possono fare le valigie dopo l’addio dell’allenatore leccese.