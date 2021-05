Calciomercato Inter, Perisic al PSG | L'annuncio: "Vuole la cessione!"

L’Inter potrebbe privarsi di Ivan Perisic. l’esterno offensivo croato vorrebbe andar via e su di lui c’è il PSG

L’Inter ha in rosa diversi calciatori che hanno molto mercato. Tra questi, c’è Ivan Perisic, tornato dal prestito al Bayern Monaco la scorsa stagione. Questa stagione si è alternato sulla fascia sinistra in un centrocampo a cinque, portando a casa la vittoria dello scudetto. Il suo ritorno in maglia nerazzurra è stato positivo, e questo ha attirato gli interessi di vari top club. Tra questi, c’è il Paris Saint-Germain. Il croato sarebbe felice di avere una nuova esperienza all’estero. Anche perché, se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto, dovrebbe per forza di cose andar via, vista la scadenza nel 2022.

Inter, addio Perisic: scambio col PSG

Alfio Musmarra, giornalista, è intervenuto ai microfoni di ‘TopCalcio24‘ per parlare della situazione di Ivan Perisic: “Dopo sei anni di Inter, Perisic vorrebbe provare una nuova avventura. Lo attirano le sirene del PSG“. L’esterno offensivo croato potrebbe tentare una nuova avventura a Parigi. L’Inter potrebbe anche provare a impostare uno scambio: i calciatori più interessanti sembrano essere Ander Herrera, oppure Idrissa Gueye. Ruoli e caratteristiche diverse, ma entrambi classe ’89 proprio come Perisic. Uno scambio alla pari sulla base di 15-20 milioni di euro.