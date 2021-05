Calciomercato Milan, Insigne e non solo | Maxi intreccio se salta Pioli

Il Milan pensa alla corsa Champions, ma occhio al futuro di Lorenzo Insigne. Il piano per l’esterno e la strategia di Mino Raiola

La stagione del Milan è arrivata al bivio cruciale della stagione. I rossoneri cercano in extremis di difendere un posto nella prossima Champions League, dopo una stagione che ha visto la squadra di Stefano Pioli costantemente nei primi posti in classifica. E’ inevitabile che tutti gli sforzi e le energie dei rossoneri, in questa fase, siano dedicati, quindi, alla sfida contro l’Atalanta. La pianificazione del calciomercato, però, va avanti e si intreccia, per forza di cose, con l’esito dal campo.

Il mancato ingresso in Champions League aprirebbe le porte a nuovi scenari anche per la panchina. Clamorosamente potrebbe saltare Stefano Pioli, non più così sicuro del posto e potrebbero decollare le quotazioni di Maurizio Sarri, già alcune stagioni fa vicino ai rossoneri. E il tecnico potrebbe dare il via a trattative molto importanti per rinforzare il Milan: tra i nomi papabili, c’è anche quello di Lorenzo Insigne.

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions | Milan, Napoli e Juventus per due posti: tutto in una notte!

Calciomercato Milan, Sarri lancia la caccia al doppio colpo: occhio a Insigne

L’arrivo di Sarri permetterebbe al Milan di virare su due nomi molto graditi al tecnico ex Chelsea e Juventus. Il primo è proprio Lorenzo Insigne. L’esterno d’attacco ha vissuto una stagione magica con il Napoli, ma il rinnovo di contratto sembra in stand-by e non di facile risoluzione. I costi per il calciatore sono molto elevati: si parla di cifre solo sui 40-45 milioni solo per il cartellino, ma Raiola potrebbe accelerare questo scenario, facendosi perdonare anche le difficoltà nella gestione di Donnarumma.

Occhio anche al profilo di Elseid Hysaj per la difesa. Sarri lo conosce bene e arriverebbe a costo zero, implementando il parco difensore dei rossoneri. In ogni caso, non si tratta di uno scenario semplice da realizzare. Insigne è molto legato al Napoli e in ogni caso la trattativa sarebbe ricca di ostacoli. E comunque prima c’è il bivio Champions: vedremo se Pioli riuscirà a centrare l’obiettivo stagionale e salvare la sua panchina.