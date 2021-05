L’Inter inizia a programmare la nuova stagione ma occhio ai top club: nuovo assalto da Guardiola per il big

Quella che sta per concludersi è un’annata che Alessandro Bastoni non dimenticherà facilmente. Il giovane difensore dell’Inter, dopo essersi affermato definitivamente tra i grandi nella scorsa annata, è stato protagonista in questi mesi della cavalcata nerazzurra per vincere il titolo di campione d’Italia, collezionando ben 32 presenze in Serie A condite anche da tre assist.

Bastoni è un classe 1999 e sta dimostrando una crescita costante mese dopo mese, tanto che è riuscito a guadagnarsi il posto titolare con il tempo nell’arco di questi due anni, convincendo Antonio Conte con le ottime prestazioni. Visto il suo rendimento, le big iniziano a pensare a lui per il futuro e potrebbe esserci un tentativo importante nella prossima estate.

Calciomercato Inter, il Manchester City pensa a Bastoni per la difesa

L’ottima annata da protagonista di Alessandro Bastoni ha attirato l’attenzione del Manchester City, che sta preparando la finale di Champions League e nello stesso tempo continua a pensare al futuro. Pep Guardiola vorrebbe fare un tentativo anche se il difensore classe 1999 ha un valore di 55 milioni di euro e Antonio Conte non vorrebbe privarsene, proprio come succede per Lautaro Martinez.

L’Inter dunque non sembra intenzionata a far partire il suo talento ma in caso di offerte importanti dalla Premier può succedere di tutto.