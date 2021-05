La Juventus monitora occasioni in sede di calciomercato anche per la difesa: occhi sul talento del Barcellona, c’è l’aiuto di Szczesny

Momento cruciale della stagione dei bianconeri. Dall’ultima giornata di campionato, che chiuderà la corsa Champions League, dipenderà in gran parte il futuro del progetto della Juventus. La vittoria della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, poi, non ha certo cancellato le ombre riguardo al destino di Pirlo. Oltre al tecnico rischiano l’addio diversi altri elementi della rosa. Si passa dai nomi più caldi come Ronaldo e Dybala fino ad arrivare a Ramsey e Rabiot. Possibili modifiche anche nella retroguardia, reparto da svecchiare e che potrebbe dover fronteggiare l’addio di Chiellini. Un acquisto interessante, in questo senso, potrebbe arrivare dal Barcellona: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, occasione dal Barcellona: scambio e ‘assist’ di Szczesny

La conquista della Coppa Italia non può certo bastare a rasserenare gli animi in casa Juventus. La stagione rimane comunque la peggiore degli ultimi dieci anni e la società dovrà sfruttare la sessione di calciomercato estiva al fine di evitare che si ripetano gli stessi errori anche il prossimo anno. Occhio, quindi, al fronte uscite, ma anche alle possibili occasioni in entrata. In questo senso, attenzione al possibile rinforzo dal Barcellona.

Stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, i blaugrana potrebbero salutare Sergino Dest in estate. Il talentuoso terzino destro classe 2000 è stato un desiderio esplicito di Koeman, ma nel caso il tecnico olandese dovesse abbandonare la nave, lo stesso destino potrebbe toccare all’ex Ajax. A quel punto, è possibile decida di approfittarne la Juventus. Il gioiello ha un’ottima qualità, velocità massima e permetterebbe di ringiovanire la difesa, che vede la presenza di diversi ultratrentenni. Rappresenta un discreto profilo, nonostante qualche errore di troppo in fase difensiva.

I bianconeri, inoltre, potrebbe pensare di mettere in piedi uno scambio e ad agevolare l’eventuale trattativa è possibile intervenga Szczesny. L’agenzia che gestisce i contratti dei calciatori (ICM Stellar Sports) è la stessa e il portiere polacco può spingere lo statunitense a fare i bagagli direzione Torino. La ‘Vecchia Signora’ del resto lo segue da tempo. La valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Situazione in divenire, occhio a Dest per la difesa della Juve.