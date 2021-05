La Juventus si gioca tutto domani sera e dopo di che si deciderà sul futuro: possibili novità in vista per Cristiano Ronaldo

Sarà un weekend molto importante per la Juventus, che con l’ultima giornata di Serie A proverà a rialzarsi in maniera definitiva cercando un posto nella prossima Champions League. Il destino però non è nelle mani dei bianconeri e non basterà il successo contro il Bologna per arrivare quarti, ma bisognerà anche sperare in un passo falso di Milan oppure Napoli, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona.

La qualificazione nella massima competizione europea è fondamentale non solo perché si resta con i grandi, ma anche perché a livello economico ci sarebbe sicuramente una boccata d’aria notevole. Il quarto posto infatti garantirebbe sicuramente un mercato più tranquillo e si potrebbe anche evitare una sorta di rivoluzione.

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo: “Il rendimento non vale quanto guadagna”

Furio Focolari, ai microfoni di Radio Radio, ha parlato del futuro della Juventus creando un doppio percorso: uno con la qualificazione in Champions League e uno senza. In caso di Europa League, sarebbe da rivalutare anche il futuro di Cristiano Ronaldo, ecco le parole del giornalista:

“Senza Champions League, per la Juventus cambia tanto, in primis con l’addio di Ronaldo. Lo dico apertamente: se la Juve riuscisse a risolvere in uscita il problema Ronaldo, sarebbe molto meglio. Resta un grande calciatore, però il suo rendimento non vale quanto guadagna. Non è giustificato, a mio avviso. In questo momento, vale quanto Muriel, ma mi riferisco solo allo stipendio”.

Secondo Focolari, dunque, il portoghese guadagna troppo per ciò che dimostra in campo e sarebbe più giusto liberarsene a fine stagione.