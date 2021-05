Attacco durissimo a Cristiano Ronaldo: il giornalista si scaglia contro l’asso portoghese che può salutare la Juventus

Il calciomercato bianconero, durante l’estate, può vedere l’addio di Cristiano Ronaldo. Il gioiello portoghese è in scadenza nel 2022 ma la cessione, durante il prossimo calciomercato estivo, è tutt’altro che improbabile. Ecco che il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di ‘Calcioinpillole.com’ durante la trasmissione ‘Half Time’, ha parlato tra i diversi temi proprio del futuro dell’asso lusitano. Attacco durissimo quello di Bargiggia che non si è risparmiato sull’ex attaccante del Real: “Per questa Juventus progettata sui giovani, Cristiano Ronaldo è un peso. Futuro? Deciderà CR7 cosa fare”. Il noto giornalista non esclude il divorzio con la Juventus nelle prossime settimane, rilanciando l’indiscrezione trapelata dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Bargiggia attacca CR7: le dichiarazioni

“Secondo ‘AS’ CR7 andrà al Manchester United in caso di Europa League, ha già parlato con Solskjaer“. Bargiggia ha però detto la sua sul possibile approdo all’Old Trafford del bomber portoghese: “Secondo me, la cessione al Manchester United avverebbe anche in caso di Champions League”.

L’attacco a Ronaldo da parte del giornalista, continua: “Non ha portato nessun valore aggiunto alla squadra”, ha detto Bargiggia che ha poi concluso sul giocatore bianconero, “Non è un leader“. Dichiarazioni pesanti di Bargiggia che, infine, in ottica Champions si è sbilanciato sulle squadre che rientreranno tra le prime quattro.

“Ci andranno Napoli e Juventus, il Milan rimarrà fiori e sarà un’esclusione clamorosa visto che è stato campione d’inverno”.