Il rinnovo di Inzaghi con la Lazio non arriva, andando via potrebbe portare con sé Milinkovic-Savic, in salsa beffa a Juventus e Inter

Dopo più di vent’anni di onorata carriera alla ‘sua’ Lazio, Simone Inzaghi potrebbe lasciare per sempre la Capitale e trasferirsi altrove. Il suo contratto, in scadenza a giugno, traballa ancora, con Claudio Lotito che tentenna per blindare il tecnico piacentino. Andando via, il mister biancoceleste vorrebbe portare con sé anche il suo pupillo, uno dei migliori giocatori nella rosa: Sergej Milinkovic-Savic, che comunque, nella prossima finestra di calciomercato, ha tante richieste, anche da parte di Juventus e Inter.

Calciomercato, Milinkovic via con Inzaghi | Beffa per Juventus e Inter

Andiamo con ordine: Simone Inzaghi, da cinque anni l’allenatore della Lazio, ha un contratto in scadenza con la società di Claudio Lotito a fine giugno. Si è parlato tanto di rinnovo, per il tecnico piacentino, ma al momento le cose sono ancora in stand by, tanto che le voci di un possibile addio, prima solo sussurrate, ora stanno diventando sempre più forti. Alla porta ci potrebbe essere anche il Tottenham, e lui vorrebbe portare con sé anche Milinkovic-Savic.

Gli Spurs, dopo l’esonero di José Mourinho, che ora siede sulla panchina degli eterni rivali della Roma, non hanno ancora trovato un sostituto all’altezza, e quindi avrebbe messo gli occhi addosso all’ex attaccante biancoceleste. Ma se le cose tra il club di Londra e Inzaghi potrebbero essere semplici, diversa è la situazione per il centrocampista serbo.

Il numero uno dei capitolini, per il cartellino di Milinkovic-Savic, chiede circa 70 milioni di euro, cifra più cifra meno, sia in virtù di un contratto in scadenza nel 2024, ma soprattutto per le doti mostrate in campo dal ventiseienne, che anche quest’anno ha spiccato nel centrocampo della Lazio, attirando le attenzioni anche di Juventus e Inter, che da sempre cercano di strapparlo a Claudio Lotito. Il gioco del serbo sarebbe davvero funzionale al gioco delle due big di Serie A. In attesa, comunque, i tifosi biancocelesti continuano a coccolarsi entrambi.