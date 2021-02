La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: beffa bianconera in arrivo per il top player

La Juventus non si ferma. Il lavoro del club bianconero continua senza sosta per allestire una rosa super competitiva da affidare ancora una volta ad Andrea Pirlo. Il mese di febbraio sarà decisivo per il prosieguo della stagione tra gli impegni in Coppa e quelli in Serie A. La dirigenza torinese starebbe già pensando ai possibili colpi da urlo in vista del prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Boateng verso la Premier League

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Chelsea avrebbe messo nel mirino il difensore tedesco del Bayern Monaco, Jerome Boateng. Dopo l’arrivo di Tuchel sulla panchina dei “Blues” l’affare si potrebbe fare.

Ci sarebbe già un principio d’accordo trovato tra il club inglese e l’agente del centrale tedesco. Classe 1988, il suo contatto con la società bavarese scadrà nel giugno 2021. Un’idea suggestiva per il Chelsea, che ha già rinforzato in estate il reparto difensivo con l’arrivo di Thiago Silva.

Una beffa per la Juventus che dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la difesa bianconera.