La Juventus pensa al prossimo calciomercato estivo, con un top player che può arrivare dal Manchester City: super scambio con Pep Guardiola

La Juventus si sta già muovendo per quelli che saranno i prossimi colpi del calciomercato estivo 2021/22. La società bianconera, in attesa di conoscere se prenderà parte alla prossima Champions League, guarda con grande interesse ad una delle stelle della Premier League. Da tempo accantonato da Guardiola che non lo reputa più incedibile, Raheem Sterling può essere uno dei prossimi rinforzi per la squadra di Pirlo. L’esterno inglese ha giocato 47 partite in stagione, con 14 reti e 11 assist. La Juventus non ha mai nascosto l’interesse per l’ex Liverpool che, in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare nei prossimi mesi la Premier League. Ecco quindi che il club bianconero penserebbe ad una clamorosa offerta di scambio per portare Sterling a Torino: due per uno, tra i sacrificati c’è anche la ‘Joya’ Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, colpo Sterling: scambio per uno

Una doppia pedina di scambio per arrivare a Sterling. Il forte esterno della nazionale inglese ha una valutazione di 90 milioni e la Juventus intende pareggiarla ponendo sul piatto due pedine per il Manchester City di Pep Guardiola.

Da un lato, come già detto, Dybala: la ‘Joya’ ha una valutazione di 50 milioni, vista l’imminente scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2022. Discorso diverso quello che riguarda Rodrigo Bentancur.

Il centrocampista uruguagio piace tanto ai club spagnoli e ha una valutazione di 40 milioni. Un due per uno, dunque, per portare Sterling in Serie A: Dybala e Bentancur le pedine di scambio per l’inglese.