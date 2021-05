Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Doppia idea di scambio

Resta in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus sul calciomercato. Occhio alle ipotesi di scambio per il portoghese: la contromossa di Agnelli

Cristiano Ronaldo resta in bilico alla Juventus. Il futuro del campione portoghese resta in discussione e non è ancora chiaro quale sarà la decisione dell’ex Real Madrid al termine della stagione. Una stagione travagliata, non tanto per i gol, quelli non possono mancare per uno come lui, quanto per alcune prestazioni opache e che l’hanno visto non proprio predominante e al centro del gioco bianconero.

E tra le opzioni per il futuro resta in prima linea il Manchester United. I Red Devils restano una delle possibilità per l’attaccante e nelle prossime settimane potrebbero decollare delle piste scambio per il portoghese. Analizziamo i possibili scenari tra i due club e le prospettive per il campione ex Real.

Calciomercato Juventus, Ronaldo e la pista Manchester United: doppia idea scambio

Pur di arrivare a Cristiano Ronaldo, il Manchester United sembra pronto a offrire Alex Telles. Il laterale conosce già la Serie A, dopo l’esperienza all’Inter. In realtà, la Juventus di Andrea Agnelli sembra pronta a una contromossa se dovrà privarsi di Cristiano Ronaldo. I bianconeri preferirebbero lo scambio con Donny van de Beek.

In ogni caso, la Juventus non è intenzionata a valutare il cartellino di Ronaldo al di sotto dei 30 milioni di euro negli eventuali scambi. Le cifre relative gli ingaggi, però, sono molto diverse. Se CR7 viaggia sui 31 milioni annui, si parla di 5,6 per Alex Telles e oltre 6 per van de Beek. Vedremo se una delle due operazioni decollerà nelle prossime settimane e Cristiano potrà tornare allo United.