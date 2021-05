Inter, le parole di Zhang dopo la premiazione | Il momento decisivo

L’Inter ha appena alzato al cielo la coppa dello scudetto. Steven Zhang ha confessato il momento decisivo per il titolo

E’ uno Steven Zhang particolarmente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la premiazione dei nerazzurri. Il Presidente, dopo l’ampia vittoria odierna contro l’Udinese, sottolinea il suo stato d’animo: “E’ speciale per tutto quello che abbiamo vissuto, non solo quest’anno ma in questi cinque anni. E’ bellissimo poter condividere con i nostri tifosi tutto quello che abbiamo ottenuto”. Incalzato sul tema, Zhang sottolinea quale sia stato il momento decisivo per la Beneamata: “In realtà, l’ho capito dal primo allenamento. Ho parlato con un po’ di persone e ho detto: secondo me sì, quest’anno possiamo vincere. Poi c’è stato in inverno la partita con la Juventus e ho visto una squadra cresciuta che poteva arrivare alla vittoria e così è stato”.

Cos’è cambiato in questi cinque anni? “Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e supportato in questi anni. Avevamo l’obiettivo di portare un trofeo, un titolo importante. Ce l’abbiamo fatta e voglio condividere la mia gioia con tutti loro”.