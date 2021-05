Ore decisive per il futuro di Conte all’Inter: se il piano per trattenerlo dovesse fallire, sarebbe già pronto il sostituto dalla Liga

L’ultima uscita stagione, per l’Inter, quella contro l’Udinese a San Siro, sarà semplicemente una passerella per festeggiare per l’ennesima volta lo scudetto, vinto con quattro giornate di anticipo. Se da un lato, il campo ha dato ragione agli uomini di Antonio Conte, diversa è la situazione dal punto di vista societario, motivo per cui lo stesso allenatore salentino potrebbe lasciare la panchina nerazzurra già da domani, dopo l’incontro decisivo con il numero uno Stephen Zhang, nel quale si metteranno dei paletti per quanto riguarda il calciomercato.

Nell’eventualità in cui non si dovesse arrivare a un accordo, in casa Inter non si vuole arrivare impreparati all’appuntamento, anzi. Ed è proprio per questo motivo che si sta attenzionando un sostituto, direttamente dalla Liga, che potrebbe continuare a portare un sospiro di esperienza internazionale dalle parti di Milano.

Calciomercato Inter, Conte-Zhang alla resa dei conti | Emery nel mirino per il post

Secondo quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, domani ci sarà la resa dei conti tra Conte, Zhang e tutta la dirigenza dell’Inter. Sul piatto, ancora una volta, il futuro del mister che ha portato a casa il diciannovesimo scudetto dei nerazzurri. Ad avere le idee chiare è soprattutto il salentino che non vuole perdere, nella prossima finestra di calciomercato, nessuno dei suoi big, Lautaro, Skriniar, Bastoni e de Vrij in testa a tutti.

La situazione finanziaria, però, si sa, comporterà per forza delle scelte (leggi rinunce) davanti alle quali l’ex ct dell’Italia potrebbe anche preparare le valigie e lasciare Milano. Non essendo così remota quest’ipotesi, ad Appiano Gentile hanno messo gli occhi addosso all’allenatore del Villarreal, Unai Emery.

Lo spagnolo, già alla guida del Paris Saint-Germain e dell’Arsenal, quest’anno ha portato il sottomarino giallo in finale di Europa League, e sarebbe quindi un profilo ottimo per continuare la strada intrapresa dall’Inter, sia in vista del campionato, in cui si proverebbe a bissare il successo di quest’anno, ma anche in Champions League. Intanto, però, c’è l’Udinese, e uno scudetto ancora da alzare al cielo.