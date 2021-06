Italia-Svizzera, Mancini perde subito un big dopo 24 minuti: Chiellini fuori per un problema al polpaccio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio e beffa | Ci pensa Guardiola!

Primi minuti di gioco sulle montagne russe per l’Italia di Mancini. Il CT azzurro sorride per il vantaggio siglato dai neroverdi Berardi e Locatelli, ma al 24′ ha dovuto fare subito a meno di un big. Per un problema al polpaccio, Giorgio Chiellini ha lasciato anzitempo la partita, per fare spazio al compagno di reparto Acerbi. Per lo juventino si tratta di un riacutizzarsi del problema muscolare, che a lungo lo ha tenuto lontano dal campo nel corso dell’ultima stagione. Una brutta tegola per Mancini, che valuterà le condizioni del proprio capitano già nell’immediato post partita, nella speranza di perderlo solo per l’ultima gara del girone contro il Galles.