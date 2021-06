È lotta a due tra Fenerbahce e CSKA Mosca per il tecnico Marco Silva, in esclusiva le ultime da calciomercatoweb.it

Il Fenerbahce nell’ultimo anno ha concluso la Süper Lig al terzo posto, alle spalle del Besiktas campione di Turchia e del Galatasaray. Un rendimento che ha convinto il club a puntare su un altro allenatore, dopo l’esonero di Erol Bulut lo scorso marzo e l’incarico ad interim affidato all’ex Inter Emre Belozoglu. Tanti i candidati per la panchina del Fenerbahce, ma il nome più caldo è quello di Marco Silva, ex allenatore – tra le altre – di Watford ed Everton.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da CalciomercatoWeb.it, c’è un’altra squadra che ha avviato dei contatti concreti per ingaggiare Marco Silva. Si tratta del CSKA Mosca, alla ricerca di un allenatore in grado di rilanciare la squadra dopo il deludente quarto posto e il -22 dallo Zenit nell’ultima stagione. C’è infatti in programma un incontro tra il club russo e l’entourage del portoghese. I contatti finora sono stati positivi e il CSKA è in pole per ingaggiare l’allenatore, ora la palla passa al Fenerbahce. Presto potrebbero esserci novità importanti.