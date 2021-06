L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori pronti, ma non solo: cessione con retroscena

L’Inter dovrà fare i conti con il bilancio. La società nerazzurra continua a lavorare in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti. Inoltre, ci sarebbero nel mirino diversi profili interessanti, ma è spuntata nelle ultime ore anche un retroscena avvincente per quanto riguarda il trasferimento di Joao Mario all’Inter nel 2016 con la clausola tutt’ora esistente. Nell’ultima stagione lo stesso centrocampista portoghese ha collezionato 34 presenze complessive con la maglia dello Sporting realizzando due gol e due assist.

Calciomercato Inter, Joao Mario clausola: la curiosità

Come svelato dal quotidiano portoghese Record è spuntato un retroscena sul passaggio di Joao Mario dallo Sporting Club de Portugal all’Inter nel 2016. All’interno del suo contratto era prevista anche una clausola ‘anti-rivali’ con l’aggiunta di una penale di 30 milioni di euro in caso di cessione da parte dei nerazzurri del calciatore ad un’altra squadra portoghese.

Sempre secondo quanto riportato da “Record” la clausola sarebbe ancora valida, visto che è in scadenza nel 2022. Lo Sporting continua ad offrire per il cartellino del portoghese circa 5,5 milioni di euro con 4 la parte fissa: la società nerazzurra vuole arrivare fino a 7,5 milioni per concludere al meglio la trattativa. L’affare si farà, ma dovrebbero essere limati i dettagli dell’operazione.

Nelle prossime ore potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda il futuro del giocatore portoghese, voglioso di continuare la sua avventura con lo Sporting. Joao Mario ha deluso tutti in Serie A tornando così in patria dove sta continuando a dimostrare tutto il suo valore. L’Inter vuole così piazzare anche i giocatori esuberi concentrandosi sull’allestimento della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.