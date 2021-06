La Juventus continua a valutare la situazione di Cristiano Ronaldo e intanto arrivano delle dichiarazioni importanti sul suo futuro

Non è stata sicuramente un’annata semplice con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, che nonostante il titolo da capocannoniere non è riuscito a incidere nei momenti principali della stagione e i bianconeri a loro volta hanno ottenuto risultati negativi che non sono sicuramente all’altezza del fenomeno portoghese. Entrambe le parti potrebbero dunque essere sfiduciate per il futuro insieme e ora si sta valutando il da farsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber s’avvicina | Scambio e cash in Serie A

Ogni ipotesi è ancora aperta, anche se in caso si dovesse decidere per l’addio di Ronaldo poi bisognerebbe trovare una squadra disposta ad acquistare l’intero cartellino per poi farsi carico di uno stipendio sicuramente elevato, che attualmente si aggira intorno ai 31 milioni di euro. A parlare del futuro di Cristiano ci ha pensato il suo compagno di Nazionale Bruno Alves, ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, salta tutto | Non sarà l’allenatore

Calciomercato Juventus, permanenza Ronaldo: “Sì, per me resta”

Di seguito sono riportate le parole del difensore del Portogallo: “Per me sì, Cristiano Ronaldo resta alla Juventus. Non abbiamo parlato di questo ma per me vuole vincere con la Juve, non lasciare dopo un quarto posto”. Mentre si parla tanto di lui, dunque, arrivano anche delle dichiarazioni che aprono alla permanenza in bianconero nonostante le difficoltà riscontrate nell’ultima annata e un rapporto non perfetto con Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, salta l’affare | Mendes lo porta alla Juventus

Possibile dunque che le parti si mettano d’accordo per avviare una nuova annata insieme e rilanciarsi in maniera definitiva.