Calciomercato Juventus, colpo Pjanic | Tripla mossa per il ritorno

La Juventus programma il suo futuro sul calciomercato alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa. Allegri insiste per il suo obiettivo

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus apre le porte a una rivoluzione vera e propria che si verificherà sul calciomercato. L’allenatore bianconero programma il futuro e le sue scelte, a caccia dei nomi più adatti a portare avanti il suo corso nella Vecchia Signora. Grandi novità sono, quindi, all’orizzonte per i bianconeri nei prossimi mesi e il reparto da cui si partirà per la ristrutturazione della squadra è con ogni probabilità il centrocampo.

Molti degli interpreti non hanno convinto e il futuro potrebbe ripartire dal passato. Il nome di Miralem Pjanic, infatti, è tra i più interessanti per il centrocampo. Un profilo che piace non poco a Massimiliano Allegri e che il tecnico livornese potrebbe rimettere al centro del suo progetto. D’altronde la sua esperienza al Barcellona non è per nulla decollata e ora il calciatore è alla ricerca di una nuova pista per il suo futuro, con un ritorno in Italia che resta all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, si accelera per Pjanic: la formula

La Juventus tiene comunque d’occhio il nome di Manuel Locatelli per la mediana, ma Pjanic resta in primissima fila. Anzi, secondo quanto riporta ‘don balon’, Allegri starebbe spingendo sempre più per la pista che porta al ritorno del centrocampista del Barcellona. Le condizioni dell’affare, però, dovranno essere ottime per i bianconeri.

Si valuta un prestito di uno o due anni, con il Barcellona che alla fine dovrebbe entrare nell’ordine di idee di privarsi del regista a queste condizioni. I blaugrana, però, continuano a chiedere 20 milioni di euro, cifra che i bianconeri non vogliono spendere. E intanto, come riporta ‘Calciomercato.it’, spunta anche un piano B per la Juventus: si tratta di Sergio Oliveira, pista che potrebbe decollare con l’intermediazione di Jorge Mendes. Ma Pjanic accelera verso il ritorno: Allegri aspetta il suo colpo a centrocampo.