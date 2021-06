Nella sessione estiva di calciomercato il Milan potrebbe sfidare l’Inter per rinforzare il centrocampo: obiettivo in Premier League

Niente esclusioni di colpi quando si tratta di calciomercato estivo. Nella prossima sessione per i trasferimenti infatti potrebbe aprirsi un derby tra Milan e Inter per un rinforzo a centrocampo dalla Premier League. I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Christian Eriksen, che dopo il malore in Danimarca-Finlandia difficilmente potrà tornare in campo. I rossoneri invece vogliono cercare di rinforzare la zona centrale del campo con un innesto che aumenti il valore della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il mirino di entrambe sembrerebbe però essere puntato sullo stesso obiettivo in Premier League. Questo sembrerebbe essere Mateo Kovacic, ex centrocampista dell’Inter attualmente al Chelsea e fresco campione d’Europa coi ‘Blues’. La società milanista potrebbe avere un’arma in più per beffare i ‘cugini’ interisti e arrivare al centrocampista croato.

Calciomercato Milan, obiettivo Kovacic a centrocampo: Inter beffata

Iniziano a prendere forma i piani del Milan per il calciomercato estivo, con l’ultimo obiettivo messo nel mirino che potrebbe essere Mateo Kovacic. Il centrocampista croato in questa stagione ha collezionato 37 presenze tra Premier League e Champions League, con due assist messi a segno e laureandosi campione d’Europa.

Sul croato ci sarebbe anche l’interesse dell’Inter, che cerca un sostituto di Christian Eriksen, ma i rossoneri per riuscire a mettere a segno il colpo potrebbero fare affidamento al buon rapporto con il Chelsea, testimoniato anche dall’operazione Tomori. Al momento il centrocampista sarebbe valutato intorno ai 30 milioni, con un ingaggio di 6 milioni, ma l’idea del Milan potrebbe essere quella di riproporre proprio la formula usata per il centrale difensivo, ovvero il prestito con diritto di riscatto. Dunque rossoneri pronti a beffare l’Inter per rinforzare il centrocampo.