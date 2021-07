Il calciomercato giallorosso entra nel vivo con la possibilità di un clamoroso ritorno nella Capitale: via allo scambio



La nuova era targata Mourinho è ufficialmente cominciata e per la Roma guidata dallo ‘Special One’ è tempo di guardare con decisione ai prossimi colpi di calciomercato. Un’estate calda per i capitolini che intendono rilanciarsi con il portoghese che potrebbe accogliere un clamoroso ritorno in giallorosso. Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’ uno dei grandi ex, Miralem Pjanic, avrebbe intenzione di dire addio al Barcellona e si sarebbe addirittura proposto al club di Friedkin. Pjanic è entrato nella ‘lista gratuita’ del club spagnolo e cerca dunque una nuova sistemazione. Miralem Pjanic ancora in giallorosso. Il centrocampista vorrebbe ritrovare il sorriso dopo un’annata deludente agli ordini di Koeman e l’ipotesi suggestiva di un ritorno a Roma resta sullo sfondo.

Calciomercato Roma, rispunta Pjanic

Il giocatore piace da tempo anche alla Juventus che con il ritorno di Allegri ha ripensato a Pjanic per rinforzare la mediana bianconera. Un intrigo che vedrà la sua soluzione nelle prossime settimane: ad ora, però, Pjanic è in vacanza e da lontano valuta il possibile grande ritorno nella Capitale.

Spunta dunque un’ipotesi di scambio per poter rivedere il centrocampista, per la seconda volta, vestire la maglia della Roma. L’idea potrebbe essere quella di inserire Gonzalo Villar, accostato anche alla Juventus, nella trattativa con il Barcellona.

Uno scambio in mediana che non lascerebbe scoperti i blaugrana guidata da Koeman: un Pjanic bis dunque, in quel di Trigoria, è un’opzione che resta sullo sfondo con l’idea scambio con Villar come ipotesi sul piatto.