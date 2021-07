Presentato in conferenza stampa José Mourinho, neoallenatore della Roma, che parla di mercato e di alcuni dei suoi giocatori

José Mourinho, nuovo allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa durante la sua presentazione. L’allenatore si è anche soffermato sul mercato e su alcuni giocatori giallorossi. Ecco le sue parole: “Non ho parlato con alcun giocatore. Lo faccio con Tiago (Pinto, ndr), con la proprietà, i dipendenti del club. Ma non lo faccio mai con i calciatori. Dzeko? Non dico quello che faccio all’interno del club, non lo condividerò mai con la stampa. Se sarà capitano lo saprà insieme alla società prima dei giornalisti. Sono contento che Mancini abbia grande fiducia in Cristante, lo aspetto a braccia aperte“.

Mourinho ha poi parlato di Spinazzola: “Mi spiace per il suo infortunio, ma la sua voglia di vivere è incredibile. Quando è arrivato a Trigoria sembrava non fosse successo nulla, era positivo. Non lo avremo per molto tempo. Contiamo di puntare su Calafiori in prima squadra, ma ci serve un terzino sinistro“. E su Zaniolo: “Ha un talento fantastico, come altri nella squadra. Dobbiamo trovargli l’habitat naturale per farlo esprimere al massimo, sappiamo cos’è successo dal punto di vista degli infortuni. Dobbiamo coltivare un’idea di gioco che i calciatori possano condividere“.