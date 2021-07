Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino del Bayern | Ecco l'offerta

La Juventus deve resistere alle offensive lanciate dai top club europei per Federico Chiesa: il Bayern Monaco è molto interessato

La Juventus ha trovato in Federico Chiesa un gioiello assoluto. L’ex Fiorentina ha disputato una stagione strepitosa, risultando il migliore dei bianconeri e trascinando la squadra alla qualificazione in Champions, a suon di gol e prestazioni importanti. Anche l’Euro 2020 del figlio d’arte è stato positivo fin qui, in attesa della finale con l’Inghilterra. Questo ha attratto le sirene dei club esteri: Chiesa è un classe ’97, capace di ricoprire una moltitudine di ruoli in fase offensiva. L’ideale per ogni allenatore.

Juventus, il Bayern Monaco vuole Chiesa

La squadra che si è fatta avanti nelle ultime ore per Chiesa è il Bayern Monaco. Protagonista di grandi affari negli ultimi anni, vorrebbe proporre alla Juventus uno scambio più un conguaglio economico per arrivare all’esterno. Il giocatore in questione è Kingsley Coman, che tra l’altro i bavaresi acquistarono proprio dalla Juve. In scadenza 2023, il Bayern proporrebbe il francese -valutato sui 40-50 milioni di euro- più un conguaglio da 30 milioni per arrivare a Chiesa. Ma per il club bianconero è incedibile, a maggior ragione dopo le affermazioni in campo internazionale con l’Italia di Roberto Mancini.