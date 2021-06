Possibile scambio in vista tra Juventus e Roma in questa sessione di mercato: in ballo due centrocampisti

In casa Juventus si continua a lavorare in chiave mercato ma la società deve soprattutto vendere qualche pedina se vuole entrare nel vivo del mercato in entrata. L’obiettivo principale, ormai dichiarato, è Manuel Locatelli, che andrebbe a colmare un vuoto importante in mezzo al campo. Nelle ultime ore, però, la società bianconera starebbe pensando ad un altro centrocampista della Serie A, piò o meno con caratteristiche simili a quelle del classe ’98 del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Bentancur per Villar

La Juventus starebbe pensando al centrocampista spagnolo Gonzalo Villar. Il classe ’98 della Roma ha dimostrato in questa stagione di avere la personalità per dire la sua in un campionato competitivo come quello italiano e ha ancora ampi margini di miglioramento, anche se José Mourinho ha altri piani per la nuova Roma e il possibile arrivo di Xhaka nella Capitale potrebbe chiudere gli spazi allo spagnolo. La Juventus proverebbe ad offrire in cambio il cartellino di Bernardeschi, che però alla Roma non interessa, e poi quello di Rodrigo Bentancur

Lo scambio sarebbe alla pari, sui 40 milioni di euro. L’ingaggio dell’uruguaiano è del tutto alla portata dei giallorossi visto che parliamo di circa 2,5 milioni di euro.