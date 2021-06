La Roma prova a trattare un altro giocatore dell’Arsenal: Mourinho lo conosce e spinge per averlo in giallorosso

José Mourinho continua a studiare le strategie per la nuova Roma, chiedendo esplicitamente alla società degli acquisti ben precisi in determinati ruoli. I primi indiziati ad approdare nella Capitale sono Rui Patricio, grande protagonista tra i pali con il suo Portogallo in questo Europeo, e Granit Xhaka. Lo Special One, però, non si ferma qui e prova a spingere per un altro calciatore dell’Arsenal che conosce bene dopo il suo ultimo periodo passato in Premier League.

Calciomercato Roma, Mourinho chiama Saka: l’Arsenal fissa il prezzo

Si tratta di Bukayo Saka, esterno d’attacco dei Gunners e della nazionale inglese. In Premier League quest’anno ha disputato 32 partite, non sempre da titolare, mettendo a segno 5 reti e 4 assist. Il suo talento è cristallino, tanto da essersi meritato la convocazione di Southgate per Euro2020. Il giovane classe 2001, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, avrebbe chiesto all’Arsenal di valutare le richieste e di contro il club londinese, pur non volendo privarsi di un ragazzo così talentuoso, non farebbe follie per trattenerlo.

Forte del contratto che lega Saka al club ancora per 3 anni, l’Arsenal lo lascerebbe partire per non meno di 60 milioni di euro. La Roma, su richiesta di Mourinho, sarebbe sulle sue tracce ma certamente la cifra fissata dai Gunners è piuttosto elevata e fuori portata per i giallorossi che devono prima snellire la rosa. Solo una maxi-cessione o uno sconto sul prezzo da parte dell’Arsenal potrebbe permettere ai giallorossi di mettere le mani concretamente sul gioiellino inglese.