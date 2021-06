La Juventus lavora nel calciomercato estivo e pianifica la cessione di un difensore: lui si offre al top club europeo senza successo

Il calciomercato estivo si prepara a entrare nel vivo della sessione, soprattutto quando le attenzioni si sposteranno da Euro 2020 su di lui. Nel frattempo i club lavorano per rinforzare le proprie rose, e in casa Juventus oltre agli acquisti si pianificano anche le uscite. Uno dei calciatori che sembrerebbe non rientrare nei piani bianconeri e che vorrebbe cambiare aria sembrerebbe essere Merih Demiral.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, svolta Real Madrid | Fissato il prezzo

In questa stagione il difensore turco ha subito diversi infortuni, disputando 24 partite in stagione con la Juventus, e anche Euro 2020 non è stato positivo, poiché la sua Turchia ha chiuso da ultima il gruppo A con zero punti e un suo autogol nella partita d’esordio contro l’Italia. Così entrambe le parti sembrerebbero indirizzate verso il divorzio e, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il centrale difensivo si sarebbe offerto al Barcellona. La risposta però sarebbe un no deciso al difensore turco, circolato in orbita catalana già diverso tempo fa. Dunque il futuro di Demiral continua a rimanere in bilico tra permanenza e addio.

Calciomercato Juventus, Demiral rifiutato dal Barcellona: il motivo

Sembrano non esserci certezze al momento nel futuro di Merih Demiral. Il difensore di proprietà della Juventus infatti sembrerebbe non rientrare nei piani bianconeri, dove in realtà non è mai stato un titolarissimo. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il difensore turco vorrebbe trovare una nuova sistemazione e avrebbe provato ad offrirsi al Barcellona.

Leggi anche >>> Calciomercato, futuro Dybala e CR7 | La Juventus non aspetta più!

La risposta del club catalano però sarebbe stata subito negativa, poiché la squadra di Koeman non avrebbe bisogno di ulteriori difensori centrali, per giunta destri. Dunque la Juventus e Demiral sembrano pronti a separarsi, ma prima vanno trovati acquirenti.