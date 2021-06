Il calciomercato del Milan prende forma, con un’inattesa svolta per il colpo dalla Spagna: c’è l’offerta dal club inglese

Il Milan rimane una delle società più attive nell’attuale sessione di calciomercato. Costante e senza soste il lavoro di Maldini e Massara che, dopo aver portato a Milanello a titolo definitivo Fikayo Tomori, puntano ad un nuovo rinforzo per la difesa di Stefano Pioli. Il nome caldo, come colpo sulla corsia mancina rossonera, è quello di Junior Firpo. Il terzino, accostato a diverse società negli ultimi mesi, difficilmente resterà agli ordini di Koeman che intende puntare su altri giocatori. Il giornalista Rudy Galetti ha rivelato quello che potrebbe essere un eccellente notizia per il Milan. Nonostante un’importante offerta dal West Ham, infatti, il laterale destinato a lasciare il Barcellona avrebbe in mente soltanto il trasferimento in quel di Milanello.

Calciomercato Milan, colpo Firpo: decisione presa

“Offerta importante del West Ham per Junior Firpo. L’esterno del Barcellona non è convinto”, ha scritto su Twitter Galetti che ha rivelato, “vuole solo il Milan (che lavora per il prestito). Trattativa non facile, ma la volontà dello spagnolo, che vuole la Champions League, può essere decisiva”.

Il destino di Firpo potrebbe dunque essere in Serie A, al Milan, vista la ferma volontà del calciatore di sposare i colori rossoneri nelle prossime settimane di mercato.

In scadenza nel 2024, nell’ultima stagione Firpo ha collezionato 18 presenze con 1 sola rete ed un assist, in 844′ in campo.