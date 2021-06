L’Inter di Simone Inzaghi ed il Milan di Pioli potrebbero contendersi il cartellino di Filip Djuricic: il giocatore di proprietà del Sassuolo è in scadenza nel 2022

Si sono intrecciati i destini di Inter e Milan in questa sessione estiva di calciomercato dopo il colpo assestato dalla Beneamata che, ad inizio settimana, ha chiuso per l’arrivo sulla sua sponda del naviglio di Hakan Calhanoglu, veterano del club rossonero in scadenza di contratto con la società di Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Non è finita qui però per l’Inter di Simone Inzaghi che, in caso di partenza di Arturo Vidal, potrebbe virare su un altro profilo nel campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Filip Djuricic.

Il giocatore in forza al Sassuolo ora passato nelle mani di Alessio Dionisi potrebbe essere però anche un obiettivo di mercato del Milan di Stefano Pioli. In casa rossonera infatti, la dirigenza è a caccia di un trequartista o un centrocampista offensivo in grado di far dimenticare subito la partenza di Calhanoglu verso i cugini e Djuricic, in gran forma quest’anno con i neroverdi, potrebbe essere il nome a sorpresa.

Calciomercato Inter e Milan, obiettivo Djuricic | I dettagli dell’operazione

Filip Djuricic, arrivato in Serie A grazie alla Sampdoria qualche stagione fa, è un classe 1992 ed ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro, non particolarmente alta soprattutto vista la situazione economica in casa Inter, chiamata alla cessione di un big come Hakimi per sanare le questioni relative al bilancio.

Djuricic nell’ultimo campionato italiano di Serie A con la maglia del Sassuolo di Roberto De Zerbi ha collezionato 32 presenze mettendo a segno 5 reti e fornendo anche 4 assist ai suoi compagni di squadra. Il giocatore serbo ha un contratto in scadenza nel 2022 ed il rinnovo non sembra al momento essere all’ordine del giorno.