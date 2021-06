La Juventus ha intenzione di mettere a segno un super colpo per la difesa di Allegri: il top club apre allo sconto

Massimiliano Allegri e la Juventus si sono ritrovati a due anni dall’addio del tecnico livornese. Adesso l’obiettivo comune rimane quello di rilanciare il progetto bianconero, con l’allenatore che ha già in mente diversi nomi in ottica calciomercato per completare la rosa in vista dell’imminente nuova stagione. Un calciomercato estivo ricco di sorprese attende la ‘Vecchia Signora’, con un nome su tutti per la difesa di Allegri: Raphael Varane. Stando a quanto riportato da ‘Le10sport’ e ribadito da ‘Mundo Deportivo‘, il centrale francese è in uscita dal Real Madrid ma difficilmente vestirà la maglia del PSG. I francesi stanno puntando con forza Sergio Ramos ma nelle ultime ore sarebbe spuntata una vecchia conoscenza, con Al-Khelaifi in persona che vorrebbe riportarlo sotto la Tour Eiffel.

Calciomercato Juventus, occasione Varane: sconto Real

Si tratta di David Luiz, apparentemente destinato a Marsiglia o Rennes e che invece, a sorpresa, può tornare a Parigi e sarenne addirittura in pole per la squadra di Pochettino. Il brasiliano allontanerebbe definitivamente Varane dal top club francese, con United e soprattutto Juventus pronte a farsi avanti.

Il club bianconero, inoltre, approfitterebbe di una scelta improvvisa del Real Madrid di Perez. I ‘Blancos’, come riferito da ‘AS’, avrebbero infatti deciso di abbassare le pretese per il cartellino di Varane.

Non più 60 ma 50 i milioni che serviranno per decretare l’addio del centrale francese alle ‘Merengues’, con la Juventus pronta a colpire per la gioia di Massimiliano Allegri.