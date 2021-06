La Juventus a lavoro per rinforzare la rosa di Allegri: possibile triplo colpo da Euro 2020 e sgarbo all’Inter per Dumfries

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha dato nuovo slancio al mercato, con la società desiderosa di allestire una rosa che possa tornare a primeggiare da subito sia in Italia che in Europa. La priorità – in attesa dei nomi – è stabilire i ruoli da rinforzare e la scelta è ricaduta su tre posizioni nevralgiche: terzino destro, centrocampista ed esterno d’attacco.

Tre colpi importanti e che la Juventus potrebbe portare a complimento sfruttando la vetrina di Euro 2020. La dirigenza bianconera sta seguendo la competizione con attenzione e – secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’ – al termine del torneo potrebbe preparare un triplo assalto. Il primo giocatore nel mirino è Denzel Dumfries, rivelazione nell’Olanda di De Boer. Attualmente in forza al PSV, ha un contratto sino al 2023, ma un valore di mercato inferiore ai 20 milioni e i due gol messi a segno nel girone ne hanno confermato la duttilità.

Il giocatore è anche nel mirino dell’Inter, con la Juventus che potrebbe soffiarlo alla rivale. Passando a centrocampo la priorità porta al nome di Manuel Locatelli, vecchio pupillo della dirigenza e giocatore per il quale sembrano essere stati fatti i maggiori passi in avanti. Il Sassuolo – nonostante un contratto sino al 2023 – è pronto a liberarlo per 50 milioni: la concorrenza (all’estero) è molto alta e la Juventus deve chiudere in fretta per evitare sorprese. La sensazione è che però si aspetti la cessione di Arthur.

Calciomercato Juventus, triplo colpo da Euro 2020

Dulcis in fundo un colpo in attacco: Bernardo Silva. Il portoghese è considerato in uscita dal Manchester City che ha bisogno di liquidità per tentare poi l’assalto a Harry Kane e Jack Grealish. Per lui appena due gol – ma sei assist – nell’ultima Premier League, ma un valore del cartellino che si aggira sui 70 milioni. La pista resta complicata, ma c’è da registrare il dietrofront del Barcellona che – dopo l’arrivo di Depay – non sembra più interessato.