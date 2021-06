La Juventus cerca un centrocampista e sonda la pista Brozovic che ancora non rinnova: l’Inter punta un titolare bianconero

La Juventus lavora sul mercato a caccia del primo colpo da garantire a Massimiliano Allegri. Dopo aver definito il riscatto di Alvaro Morata, la priorità torna ad essere il centrocampo dove Manuel Locatelli non è l’unico obiettivo per il reparto. La società pensa ad un paio di rinforzi e mette nel mirino un titolare dell’Inter, da poco rinforzatasi con l’arrivo di Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Decisa la data

Il riferimento è a Marcelo Brozovic, impegnato con la Croazia ad Euro 2020. Il regista – classe 1992 – ha un contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora definito il rinnovo con l’Inter. La Juventus è consapevole delle difficoltà nel giungere alla fumata bianca ed è pronta all’assalto, conscia altresì dell’importanza del giocatore nello scacchiere nerazzurro. Mister Inzaghi lo vede infatti titolare nel suo centrocampo a cinque.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Vlahovic | Maxi-scambio

Da qui l’idea di un’operazione che possa prevedere uno scambio. La Juventus è pronta a mettere sul piatto 7-8 milioni più il cartellino di Aaron Ramsey per arrivare a Brozovic. Il gallese non è al centro del progetto tecnico di Allegri e potrebbe essere ‘sacrificato’ per un regista puro come il croato. L’Inter non sembra però interessata al giocatore, ma non chiude le porte alla trattativa.

Calciomercato Inter, la Juventus punta Brozovic

Giuseppe Marotta ha infatti rifiutato Ramsey, ma vedrebbe di buon grado uno scambio tra Brozovic e Rodrigo Bentancur, qualora il croato non dovesse rinnovare. L’uruguaiano ha vissuto un anno difficile alla Juventus, ma il ritorno di Allegri in panchina potrebbe giovare ad un suo rilancio visto che è il mister con cui vanta i numeri migliori in carriera. Il giocatore è anche cinque anni più giovane del collega e al momento lo scambio non sembra entusiasmare la Juventus. La pista resta da monitorare, in attesa di novità sul rinnovo di Brozovic che congelerebbe ogni discorso.