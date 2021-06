Cristiano Ronaldo continua a sorprendere tutti anche con il Portogallo: ora il campione della Juventus dovrà decidere il futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo ancora non è stato deciso. Il campione portoghese è impegnato proprio ad Euro2020 difendendo ancora una volta la maglia della propria Nazionale. Un’altra doppietta importante per il lusitano, che è stato decisivo per il 2-2 definitivo contro la Francia. Il Portogallo si è qualificato al turno successivo e così CR7 vorrebbe concentrarsi soltanto sulla competizione europea.

Calciomercato Juventus, decisione Ronaldo per il futuro

Come svelato dal portale “Goal.com” lo stesso attaccante della Juventus prenderà la sua decisione ufficiale in vista del futuro soltanto dopo la fine degli Europei. Una scelta ponderata, che sarà pensata a lungo: una riflessione totale per mettere sulla bilancia ancora una volta i pro e i contro. Cristiano Ronaldo così dovrà pensare alla prossima stagione: nelle ultime ore si era diffusa anche la voce di un possibile addio con la compagine bianconera pronta a rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la possibilità di arrivare ad un accordo totale. La Juventus vorrebbe così conoscere con esattezza ciò che farà in vista della prossima stagione per programmare in fretta e furia tutto con Massimiliano Allegri.

