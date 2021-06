Calciomercato Juventus, colpo Griezmann | Intreccio con Insigne

La Juventus potrebbe approfittare dell’interesse del Barcellona per Lorenzo Insigne per mettere le mani su Griezmann

La situazione di Lorenzo Insigne in casa Napoli è ancora tutta da definire. Il suo contratto scadrà nel 2022 e con il club partenopeo non è ancora stato trovato un accordo, anche perché De Laurentiis vorrebbe ridurre i costi della squadra dopo aver mancato per due anni di seguito la Champions League. Una vicenda che potrebbe giovare alla Juventus attraverso il solito intreccio di mercato, con Allegri che cerca un big in attacco. Tante squadre tengono gli occhi aperti per il capitano del Napoli, che dopo Euro 2020 potrebbe iniziare a capire in quale squadra giocherà.

Juventus, colpo Griezmann

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Insigne potrebbe approdare al Barcellona in questa sessione di mercato. Il club catalano apprezza molto le qualità del giocatore e dopo Depay, fornirebbe a Koeman un altro rinforzo in attacco. Tuttavia, a quel punto andrà fatta una cessione e il nome più indicato è quello di Antoine Griezmann. ‘Le Petit Diable‘ è da tempo nel mirino della Juventus e l’intreccio con Insigne potrebbe favorire il club bianconero. Dopo aver giocato l’Europeo potrebbero esserci novità importanti sul futuro dell’attaccante francese.