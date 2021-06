La Juventus è al lavoro per rinforzare anche le corsie esterne. Operazione clamorosa in Germania

Non solo centrocampo, con Locatelli in prima fila, e attacco aspettando novità sul fronte Cristiano Ronaldo, la Juventus è lavoro sul calciomercato anche per rinforzare la corsia esterna. In particolare quella di sinistra, dove Alex Sandro non dà più garanzie sia sul piano tecnico che, soprattutto, su quello fisico. Al momento girano pochissimi nomi al di là de sempreverde Emerson Palmieri, ma l’ultimo rumores porta dritto a un profilo a dir poco clamoroso: Filip Kostic. Serbo di 28 anni, può fare sia l’esterno basso che quello alto ed è un vero e proprio uomo assist: ben 17 nella scorsa stagione. Che è forse l’ultima all’Eintracht, visto il suo desiderio di provare una nuova e ben più prestigiosa avventura.

In Italia piace all’Inter e alla Lazio dell’ex Sarri, ma di recente è stato accostato pure alla Roma (in Germania è invece un obiettivo dell’Hertha Berlino), Kostic permetterebbe davvero di far compiere un salto di qualità alla corsia sinistra dei bianconeri di Max Allegri. I rapporti col suo entourage, capitanato da Fali Ramadani, sono eccellenti e dunque favorevoli alla fumata bianca che Cherubini e soci potrebbero trovare sulla base di 20 milioni cash – cifra magari derivante dalla cessione di Alex Sandro o di un paio di esuberi – più diversi bonus per arrivare a un totale di 25-27 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’affare Kostic

A Kostic, il club presieduto da Andrea Agnelli potrebbe garantire un quadriennale da 3,5 milioni di euro, circa 5 lordi sfruttando il Decreto Crescita. 20 milioni in tutto che, sommati ai 25-27 per il cartellino, farebbero lievitare l’investimento a 45-47 milioni complessivi.

