Il Genoa vorrebbe riprendersi Kevin Strootman dal Marsiglia, novità nei prossimi giorni: ecco le ultime di CalciomercatoWeb.it

Il Genoa con Ballardini ha trovato una salvezza tranquilla, grazie a un centrocampo esperto in cui ha fatto parte anche Kevin Strootman. L’ex centrocampista della Roma era arrivato nella scorsa sessione di mercato di gennaio in prestito secco, ma l’intenzione dei rossoblu sembra essere chiara.

Secondo le informazioni raccolte da ‘CalciomercatoWeb.it‘, il Genoa continua a lavorare per riprendersi Strootman. Discussioni in corso col Marsiglia, al quale il centrocampista olandese ex Roma è legato da un contratto in scadenza a giugno 2023, per cercare una soluzione che possa andare bene per tutti. Il club di Preziosi punta probabilmente a un nuovo prestito. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità.

Raffaele Amato