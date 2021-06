Tra Italia e Svizzera si disputerà tra poco il match per Euro 2020, ma è stata trovata un’autobomba nei pressi dell’Olimpico

Tra pochi minuti si disputerà Italia-Svizzera, match valido per la 2^ giornata del gruppo A di Euro 2020. Ma non si parla solo della partita. Stando alle informazioni riportate da ‘AdnKronos‘, è stato trovato a pochi minuti dallo Stadio Olimpico, un ordigno che ‘poteva esplodere’. Precisamente un’autobomba, parcheggiata in via Tito Speri. Stando alle indiscrezioni riportate, l’auto è di proprietà del presidente di riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche Marco Doria, e aveva sulla carrozzeria una bombola contenente polvere pirica e bulloni con fili elettrici.

Il presidente Doria era già sotto protezione da parte della Prefettura per aver subito minacce. Dopo questo evento, è aumentata la sicurezza nei suoi confronti.