A breve ci sarà il fischio d’inizio di Italia-Svizzera, match valido per la seconda giornata del Girone A di Euro 2020: ecco le formazioni

Ci siamo. L’Italia torna in campo per la seconda giornata di Euro 2020, questa volta contro la Svizzera. Gli azzurri devono rispondere alla vittoria del Galles, che si è preso momentaneamente il comando del Girone A. Squadra che vince non si cambia: il CT Mancini conferma gli stessi uomini che hanno spazzato via la Turchia nel precedente scontro. Unica modifica la presenza di Di Lorenzo sulla fascia destra al posto di Florenzi. Il terzino del Napoli ha vinto il ballottaggio con Toloi.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, accordo raggiunto per Tomori | Acquisto a titolo definitivo

Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. CT Mancini.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. CT Petkovic.