Il Milan acquista a titolo definitivo Tomori: accordo raggiunto con il Chelsea

Il Milan può sorridere in chiave mercato: mentre Paolo Maldini lavora alla ricerca di un nuovo centravanti, nel frattempo si concretizza il riscatto di Fikayo Tomori che vale come un vero e proprio acquisto per i rossoneri. Dopo aver stupito dal suo arrivo a gennaio, guadagnandosi la titolarità al fianco di Kjaer e ai danni di Romagnoli, il difensore inglese ha convinto Stefano Pioli e tutta la società che ha fatto un grande sforzo economico per trattenerlo.

Calciomercato Milan, accordo raggiunto col Chelsea per Tomori

Il difensore centrale inglese passa al Milan a titolo definitivo e dalla prossima stagione sarà a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Il Milan ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il riscatto a 28 milioni di euro. Uno sforzo economico notevole per un giocatore che ha rinforzato notevolmente la retroguardia dei Diavoli. Presto arriverà l’ufficialità che sancirà il matrimonio tra Tomori e il Milan. In attesa dei veri colpi di mercato, il club milanese mette il primo tassello importante in attesa dell’inizio del nuovo campionato.