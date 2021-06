Per il calciomercato estivo si prenderà spunto certamente da Euro 2020: la Serie A punta infatti il mirino nella Finlandia

Calciomercato estivo che dovrà attendere ancora un po’ per diventare assoluto protagonista pria della ripresa dei campionati. Infatti al momento la concentrazione totale viene riversata su Euro 2020. Proprio questa competizione sarà una vetrina importante per molti calciatori, che potrebbero attrarre l’interesse dei migliori club europei e non solo. In particolare la Serie A potrebbe aver scoperto un talento che farebbe comodo a molte squadre, ovvero Jere Uronen.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, talento da Euro 2020 | Scambio col flop! Cifre e dettagli

Il terzino sinistro della Finlandia e di proprietà del Genk sta disputando un ottimo Europeo, dimostrandosi un difensore attento e con una accelerazione importante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, le sue caratteristiche potrebbero risultare interessanti per diversi club italiani, che potrebbero pensare a lui come rinforzo low cost, continuando ad ammirarlo nelle partite che la Finlandia continuerà a disputare in questo Europeo.

Calciomercato Serie A, Uronen rinforzo low cost: colpo da 1,5 milioni

Anche le nazionali più piccole potrebbero essere fonti importanti di idee per la sessione estiva di calciomercato. Infatti a Euro 2020 tutti hanno a disposizione una vetrina importante per mettersi in mostra, e questa occasione potrebbe sfruttarla Jele Uronen.

Potrebbe interessarti anche >>> Euro 2020, tegola Austria | Squalifica pesante

Il terzino classe 1994 della Finlandia e di proprietà del Genk sta mostrando qualità che potrebbero essere interessanti per il campionato italiano. In Belgio in questa stagione ha collezionato 22 presenze con un assist servito. Il terzino finlandese potrebbe rivelarsi un’occasione low cost per diversi club italiani per rinforzare la fascia, visto che il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno a 1,5 milioni e il suo contratto con il Genk scadrà il prossimo anno. Dunque occhi puntati in casa Finlandia per la Serie A che potrebbe aver trovato il primo colpo.