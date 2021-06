In casa Villarreal arriva il centrale algerino Mandi. Indizio sull’eventuale partenza di Pau Torres che può tornare in ottica Juventus

Operazione difesa per la Juventus, che con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri cambia inevitabilmente anche alcune strategie di mercato. Nello specifico si va verso la possibile permanenza di Giorgio Chiellini che sembrava solo qualche settimana fa destinato a concludere la sua lunga militanza in bianconero. Futuro differente invece per Merih Demiral, che ora è impegnato con la Turchia ad Euro 2020, e al termine della competizione andrà a valutare nuovamente il proprio destino dopo un’annata in cui ci si aspettava qualcosa in più. Lo stesso difensore sperava di risultare più centrale nel progetto della Juventus che dovrà valutarne impiego ed eventuale cessione. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, Mandragora tra Juve e riscatto Torino: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, affare ad un passo | Ci sarà l’ufficialità

Calciomercato Juventus, Demiral pedina di scambio: torna di moda Torres

Dalla Spagna in ottica difesa arriva invece un ‘assist’ dal Villarreal che ha ufficializzato oggi Aissa Mandi, difensore algerino, senza squadra dopo la scadenza del contratto col Betis Siviglia. Contratto fino al 2025 e rinforzo che potrebbe rappresentare un indizio sul futuro del talentuoso Pau Torres, centrale titolare della Spagna attenzionato da diversi top club europei.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via inglese per il centrocampo | Scambio e soldi

Il numero 4 del Villarreal era stato avvicinato anche alla Juventus nel recente passato e non è da escludere che i bianconeri colgano la palla al balzo per provare un assalto. Nello specifico il club di Agnelli per convincere gli spagnoli potrebbe mettere sul piatto uno scambio con lo stesso Demiral, che dal canto suo reclama maggiore spazio da titolare dopo una stagione non proprio esaltante. La Juventus gradirebbe il profilo di Torres, centrale di piede mancino che si integrerebbe al meglio proprio da erede di Chiellini per posizione in campo, anche se non sarà per nulla semplice convincere gli spagnoli alla cessione del proprio gioiello che ha una valutazione in totale ascesa. Dal canto suo al contrario Demiral troverebbe a Villarreal l’ambiente perfetto per giocare da titolare in Champions League.