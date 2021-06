Il Milan pianifica il mercato tra cessioni e nuovi acquisti: possibile addio a Romagnoli e idea di scambio con il Tottenham

Il Milan guarda con attenzione al mercato per cercare di allestire una rosa che possa onorare al meglio il ritorno in Champions League. La conferma di Stefano Pioli permette al club di dare continuità tecnica al progetto, ma alcune modifiche saranno da apportare. L’addio di Donnarumma – ancora da ufficializzare – potrebbe non essere l’unico: la dirigenza sta infatti valutando la posizione di Alessio Romagnoli, in scadenza nel 2022.

Il capitano del Milan ha vissuto una stagione travagliata: partito titolare con Pioli, il giocatore ha perso minutaggio con il passare delle giornate, sino a diventare riserva fissa. Appena 22 le presenze nell’ultima Serie A, con l’esplosione di Tomori che rischia di relegarlo alla panchina anche la prossima stagione. La situazione non lo soddisfa, e questo si aggiunge ad un rinnovo non semplice.

Romagnoli – insieme al suo agente Mino Raiola – sta discutendo da diverse settimane il rinnovo con il Milan. L’accordo tarda ad arrivare viste le alte richieste d’ingaggio portate avanti dal procuratore. Il club rossonero potrebbe quindi valutarne la cessione in estate, per non rischiare di perderlo a costo zero il prossimo anno. L’ultima idea palesata è quella di uno scambio, con Romagnoli che potrebbe giocare in Premier League.

Calciomercato Milan, idea scambio con il Tottenham

Il Milan pensa infatti ad uno scambio con il Tottenham che comprenda il cartellino di Erik Lamela. Il trequartista ex Roma ha un contratto in scadenza nel 2022 e nell’ultimo campionato ha faticato a trovare spazio: 23 presenze e un solo gol in Premier League. L’operazione potrebbe portare al rilancio di entrambi i giocatori: Romagnoli è valutato 25 milioni, Lamela 20. L’idea sarebbe quindi quella di uno scambio più un conguaglio di 5 milioni a favore dei rossoneri.

Il Milan cerca soluzioni in avanti e punta Lamela, dato che è a caccia di esterni. L’operazione permetterebbe al club rossonero di risolvere due situazioni importanti: le basi per la trattativa ci sono, nelle prossime settimane se ne conosceranno eventuali sviluppi.