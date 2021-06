Dopo solo una giornata di Euro 2020 arriva una pesante tegola per l’Austria, che dovrà rinunciare a uno dei suoi protagonisti

È partita nel migliore dei modi l’avventura a Euro 2020 per l’Austria. Nella prima giornata contro la Macedonia, nonostante lo spavento iniziale con il pareggio avversario firmato da Pandev, la squadra austriaca è riuscita a vincere il match d’esordio per 3-1. Senza dubbio tra i protagonisti della partita c’è stato sicuramente Marko Arnautovic. L’attaccante infatti ha messo a segno un gol e poi si è lasciato andare in un esultanza con pesanti insulti.

Nei giorni scorsi l’attaccante ha chiesto scusa alla nazionale avversaria con una lettera, ma questa non è bastata a far cambiare idea alla UEFA. Infatti il bomber austriaco è stato punito con la squalifica per una giornata e salterà il prossimo match contro contro l’Olanda, sfida fondamentale oltre che prestigiosa per il passaggio del turno.