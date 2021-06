L’Inter dovrà fare i conti con cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra pensa al colpo in attacco

In casa Inter ci saranno diverse novità a partire dai prossimi giorni. La società nerazzurra dovrà fare i conti con cessioni eccellenti in vista della prossima stagione per il bilancio in rosso dopo la crisi economica scoppiata con la pandemia per Coronavirus. In questo modo Hakimi e Lautaro sarebbero sul punto di dire addio. In questo modo lo stesso club milanese potrebbe pensare ad affari suggestivi in entrata con giovani profili monitorati attentamente nelle ultime settimane. Su tutti piace quello dell’attaccante dell’Italia, Giacomo Raspadori, che ha sbalordito anche il Ct Roberto Mancini nelle ultime uscite stagionali convocandolo così in Nazionale maggiore dopo l’impegno in Under 21.

Calciomercato Inter, Raspadori per il futuro nerazzurro

Come svelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ l’Inter avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Giacomo Raspadori, che è esploso in Serie A sotto la gestione De Zerbi. Ci sarebbe già in atto un patto tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali per il trasferimento del bomber convocato dal Ct Mancini agli Europei.

L’attaccante classe 2000 ha messo a segno ben sei gol in Serie A colleziando anche tre assist vincenti ai propri compagni. Un’idea importante per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, arrivato da pochi giorni per il post Antonio Conte. Infine, l’Inter potrebbe inserire contropartite tecniche per arrivare al giovane centravanti italiano, come il portiere Radu e il giovane attaccante Sebastiano Esposito, nell’ultima stagione in prestito in Serie B tra Spal e Venezia.

L’Inter avrebbe così bloccato già il giovane centravanti del Sassuolo, pronto a confermarsi su livelli sempre più alti. Così la società nerazzurra dovrebbe così alle prossime mosse di calciomercato in vista della prossima stagione. Per Raspadori si potrà decidere tutto alla fine dell’Europeo dell’Italia con la speranza degli azzurri di arrivare fino in fondo alla competizione.