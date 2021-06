Roma che lavora per rinforzare il centrocampo, ma l’obiettivo Xhaka sembrerebbe complicarsi: alternativa brasiliana

Sarà un’ottima occasione quella di questa sera per la Roma per osservare da vicino Granit Xhaka. Il talento di proprietà dell’Arsenal infatti questa sera affronterà l’Italia con la nazionale svizzera, proprio allo Stadio Olimpico della capitale. Il centrocampista classe 1992 in questa stagione con il club inglese ha collezionato 34 presenze, mettendo a segno un gol e due assist. Al momento i ‘Gunners’ lo valutano 20 milioni, ma la Roma ne offrirebbe 15, quindi la trattativa si troverebbe in una situazione di stallo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, Mourinho chiama Sergio Ramos | I dettagli

Così i giallorossi iniziano a guardarsi intorno e sembrerebbero aver trovato una valida alternativa sempre in Premier League. Secondo quanto riportato dalla ‘BBC’ infatti l’alternativa al centrocampista svizzero sarebbe Douglas Luiz, calciatore di proprietà dell’Aston Villa che in questa stagione ha messo in mostra diverse qualità.

Calciomercato Roma, c’è l’alternativa a Xhaka: occhi su Douglas Luiz

Il calciomercato è sempre imprevedibile e dunque la Roma decide di coprirsi le spalle a centrocampo. I giallorossi continuano a tenere nel mirino e trattare per l’arrivo di Granit Xhaka a centrocampo, ma rimane ancora un po’ di distanza tra le richieste dell’Arsenal e l’offerta del club capitolino.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sfida totale con Milan e Roma | Si libera a zero

Così la squadra allenata da Mourinho mette nel mirino un altro centrocampista della Premier League, ovvero Douglas Luiz. Classe 1998, il brasiliano dell’Aston Villa ha disputato un’ottima stagione collezionando 34 presenze con due assist vincenti messi a segno. Lui potrebbe essere la vera alternativa al centrocampista svizzero, ma il prezzo sembrerebbe essere sempre di 20 milioni anche per il brasiliano. La differenza ovviamente la farebbero i sei anni in meno del centrocampista dell’Aston Villa, fatto sta che al momento sembrerebbero troppi. Vedremo tra i due chi la spunterà per sbarcare nella capitale italiana.