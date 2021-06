Calciomercato Juventus, sfida totale in Serie A | Rudiger via gratis!

La Juventus e le altre big di Serie A potrebbero mettere le mani su Antonio Rudiger: il suo rinnovo col Chelsea appare difficile

Le big italiane sono alla ricerca di occasioni di mercato per rinforzare le rispettive rose. Tanti sono stati i cambi in panchina, che potrebbero portare anche delle modifiche sul mercato. Un esempio è quello di Antonio Rudiger, difensore centrale del Chelsea in scadenza di contratto nel 2022. Nell’ultima stagione ha disputato diciannove presenze, mettendo anche a segno un gol in Premier League. Sorgono novità sul suo futuro, con Juventus, Napoli, Milan e Roma molto attente su ciò che potrebbe succedere.

Juventus, Rudiger non rinnova: tante squadre su di lui

Secondo quanto riferito da ‘The Athletic‘, non è ancora stato trovato l’accordo per il rinnovo. La trattativa tra Rudiger e il Chelsea è in fase di stallo, lui vorrebbe guadagnare di più e, avendo 28 anni, potrebbe andar via a zero alla ricerca dell’ultima esperienza in una big europea. Vuole un contratto quadriennale e la Juventus si sfrega le mani. Così come Spalletti, che cerca nuovi rinforzi per il suo Napoli così come Mourinho alla Roma.

Il Milan si trova a gestire la grana Romagnoli ed è per questo che inizia a farci un pensierino. Ora Rudiger si trova con la Germania per giocare Euro 2020 e non ha fretta di discutere il suo futuro.