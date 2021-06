Si è da poco conclusa la sfida tra Turchia e Galles per il Girone A di Euro 2020: decide il match un gol di Ramsey, ecco il tabellino

Si muove classifica nel Girone A. È da poco terminato il match tra Turchia e Galles, valido per la seconda giornata di Euro 2020. Al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari sono gli uomini del CT Ryan Giggs a spuntarla. La vittoria arriva grazie ad un gol dello juventino Aaron Ramsey, che al minuto 42 del primo tempo si inserisce in area e sfrutta alla perfezione un assist al bacio di Gareth Bale.

La Turchia prova ad impensierire la retroguardia avversaria, ma la musica non cambia. Nella seconda frazione di gioco il Galles ottiene un rigore, ma Bale fallisce dal dischetto l’occasione per trovare il raddoppio. Raddoppio che arriva comunque nei minuti di recupero grazie ad un gol di Roberts. Successo, quindi, per il Galles, che si prende momentaneamente la testa del Girone in attesa di conoscere il risultato tra Italia e Svizzera. Per la Turchia, invece, rimane solo la labile speranza del ripescaggio. Sconfitta in giornata anche per la Finlandia contro la Russia, nel match del Gruppo B terminato 0-1 con gol di Miranchuk.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Euro 2020 svela il rinforzo | Mirino della Serie A nella Finlandia

Di seguito il tabellino del match.

Turchia-Galles 0-2

42′ Ramsey (G), 90+5′ Roberts (G)

Classifica momentanea Girone A: Galles 4, Italia 3*, Svizzera 1*, Turchia 0

*Una partita in meno